Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda bir maçı eksik olan Diliskelesi, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Başiskele Damlarspor’u 3-2 mağlup etmiş ve 5 maç sonunda puanını 11 çıkararak haftayı Arslanbey’in 2 puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bugün Lider Arslanbey G.B. dileneceği içi, hafta içi mesaisi Diliskelesi’ne liderlik yolunu açabilir. 6. haftayı lider tamamlayan Arslanbey, sahasında İhsaniye ile 0-0 berabere kalırken, büyük avantaj kaybetti ve adeta takipçilerine yol verdi. Diliskelesi’nin bugünkü rakibi Bağdatspor ise deplasmanda Köseköy Ateşspor’u 3-1 yenmişti. Tayfunspor ise sahasında Suadiyespor’u 2-1’lik skorla mağlup etmesini bilmişti.
Bugün 16:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
Gözler bu maçta...
Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda bir maçı eksik olan Diliskelesi, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Başiskele Damlarspor’u 3-2 mağlup etmiş ve 5 maç sonunda puanını 11 çıkararak haftayı Arslanbey’in 2 puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz