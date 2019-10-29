Kocaeli 1.Küme B Grubu’nda kritik bir hafta içi mesaisi yaşanıyor. Bu akşam nefesler tutulacak ve özellikle iki maçtan gelecek sonuçlar merakla beklenecek. Lider İzmit Gültepespor, 12 puanlı takipçilerinden Kavaklı ile mücadele edecek. Eski lider ikinci sıradaki 16 puanlı Mertspor ise, 15 puanla üçüncü sırada yer alan Yazlıkspor ile müthiş mücadeleye tutuşacak.
Bugün 16:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
1-B’DE çarşamba mesaisi: GÜLTEPE-KAVAKLI MERTSPOR-YAZLIK
Kocaeli 1.Küme B Grubu’nda kritik bir hafta içi mesaisi yaşanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz