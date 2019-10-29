1-B’DE çarşamba mesaisi: GÜLTEPE-KAVAKLI MERTSPOR-YAZLIK

Kocaeli 1.Küme B Grubu’nda kritik bir hafta içi mesaisi yaşanıyor. Bu akşam nefesler tutulacak ve özellikle iki maçtan gelecek sonuçlar merakla beklenecek. Lider İzmit Gültepespor, 12 puanlı takipçilerinden Kavaklı ile mücadele edecek. Eski lider ikinci sıradaki 16 puanlı Mertspor ise, 15 puanla üçüncü sırada yer alan Yazlıkspor ile müthiş mücadeleye tutuşacak.