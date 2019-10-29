Kızların Konak’a gücü yetmedi: 4-1

Geçen hafta sezonu ilk maçını kendi sahasında İstanbul Fatih Vatanspor ile oynayan ve 1-0 kazanan 1.Lig futbol temsilcimiz Kocaeli Bayan FK, ikinci maçını deplasmanda dev takım Konak Belediye ile oynadığı ve adeta bozguna uğradı. Pazar günü oynanan maçta, milli oyuncuların yer aldığı rakibi karşısında tamamen kentli kızlarla mücadele eden Kocaeli Bayan FK, ilk yarıda yediği gollerle 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Maçın ilk yarısında Kocaeli Bayan futbol takımı üç net gol pozisyonundan yararlanamadı, bir şutumuz üst direkte patladı. Tek golümüzü Leyla attı. Karşılaşma İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu yan sahada oynandı. Kocaeli Bayan FK pazar günü saat 12.00’de üçüncü maçını kendi sahasında, Karadeniz Ereğli ile oynayacak.