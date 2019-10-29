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İzmit Belediyesi korteji de iptal etti

Darıcalı şehidimiz Tahsin Sarıtosun’un acı haberi sonrasında Rubato konserini iptal eden İzmit Belediyesi bu akşam gerçekleştirilecek korteji de yapmama kararı aldı
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İzmit Belediyesi peş peşe gelen şehit haberlerinin ardından Rubato konserini iptal etmişti. Belediyeden az önce bir açıklama daha yayınlandı. Açıklamada bu akşam gerçekleştirilecek kortejin de iptal edildiği duyuruldu. Fatma Kaplan Hürriyet imzalı açıklamada, “Kahraman Mehmetçiğimiz Tahsin Sarıtosun'un şehit edilmesinin ardından Darıcamızın acısını paylaşarak, Rubato Konseriyle birlikte planladığımız Kortej Yürüyüşümüzü ve tüm etkinliklerimizi de iptal etme kararı almıştık. Bu iptal kararımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. Değerli İzmit halkının göstermiş oldugu duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum” denildi.

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