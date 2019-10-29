Belediyelerde kaç “İbrahim Efe” var?

Çalışmadan yaşamanın “meziyet” olduğu…

İşe gitmeden maaş almanın “uyanıklık” kabul edildiği…

Alın teriyle para kazananların “aptal” olarak görüldüğü…

Görevini yapmayanların “ödüllendirildiği”…

Bir başka ülke var mıdır, bilmiyorum.

Devlet ve millet olarak çektiğimiz sıkıntıların ana nedeni de bu!

Bir ülke düşünün ki…

Belediye kadrolarının ortalama yarıya yakını, “bankamatik”!

Yani işe gitmeden, çalışmadan, aydan aya banka kartıyla maaşını alan “parti- eş dost-akraba asalakları” ile dolu.

İşe gidip de boş oturan, bulmaca çözen, sürekli elindeki telefonu önündeki bilgisayarı karıştıranları da ekleyin, belediyelerde gerçek anlamda çalışan, kadroların ancak üçte veya dörtte biridir.

İnanın böyledir…

İsmini vermeyeyim, seçimlerden sonra arkadaşlarla bir belediye başkanına “Hayırlı olsun”a gittik.

Bizim belediye binasına girdiğimiz saat, mesai bitim saatiydi, belediye binasından çıkan çalışanların ardı arkası kesilmiyordu.

İçeriden dışarıya “insan seli” akıyordu.

Sohbette başkana “Kaç kişi çalışıyor?” diye sordum, “sormayın” dercesine yüzünü ekşitti “980 kişi… Çok fazla, çok çok fazla” dedi.

Ve ekledi:

“Bize 400 kişi bile fazla. Almışlar da almışlar… Atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun… Ankara’dan gelen belediye payının iki katı biz maaş ödüyoruz. Oturan insanlara para veriyoruz… Maaşa para yetiremiyorsun, nasıl yatırım yapacaksın?”

Başkan, belediyenin gerçek durumunu böyle özetlemişti.

Gidin bakın, sadece Kocaeli’ndeki değil, ülkemizdeki tüm belediyelerin durumu aynı.

Sadece bu dönem mi, dün de böyleydi.

Siyasi partiler, belediyeleri hep “çiftlik” olarak gördüler.

İstediklerini işe aldılar, istediklerini attılar…

Belediye mallarını yandaşlarına peşkeş çektiler…

İhaleleri paylaştırdılar…

Yandaş, yağcı, yalakagazete ve gazetecilere “ulufe” dağıtır gibi para dağıttılar…

Sanki dağıttıkları o para, babalarının parası!

Ona ver, buna verme!

Neden?

Çünkü o bizi eleştiriyor…

Belediye başkanlığı, “ulufe” dağıtma yeri değildir

Yeri geldikçe yazıyorum, bir kez daha yazayım.

Belediye başkanlığı, meslek değildir.

Belediye başkanlığı, belirli bir dönem “halk adına” sorumluluk alma görevidir.

Hizmeti, “halk adına” yapıyorsun…

Harcamalarını, “halk adına” yapıyorsun…

Keyfi davranamazsın!

“Canım böyle istiyor” diyemezsin!

“Adaletli” olmak zorundasın!

“Vicdani” davranmak zorundasın!

Tamam, kendi şirketin vardır…

Kasa senin, para senindir…

İstediğin gibi harcarsın, istediğine verir, istediğine vermezsin.

Buna kimse bir şey demez.

Ama halktan toplanan vergilerden oluşan belediye kasasını sen keyfince kullanamazsın!

Kimin parasını kime veriyorsun?

Halk adına belirli bir dönem sorumluluk alan belediye başkanları “sorumlu” davranmak zorundadır.

Sorumlu insan, gün gelir hesap verir.

Ama bugün ama yarın, mutlaka hesap verir…

Yerel yönetimler disipline edilmeden, Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmez

Güncel olduğu için, gözümüzün önünde olduğu için “yerel yönetimler” diyorum.

Bizde devlet yönetimi “A’dan Z’ye” laçka!

Yani yereli de geneli de…

Çalışma süresini inceleyin, çalışma verimliliğini inceleyin, içiniz cız eder.

Herkes “devlet”ten alma peşinde, alırken “devlet”e ne verdiğini düşünen yok!

Şu bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına bir bakın, kaç kişi çalışıyor, kaç kişi oturuyor?

“Müşavir” ve “danışman” adı altında kaç kişi maaş alıyor?

Şaşarsınız…

Bakanlıkların devasa binalarının üst katlarına şöyle bir çıkın, mesai saatlerinde kadınların “gün” yaptıklarını görürüsünüz.

Devlet dairelerinde sorumsuzluk ve kontrolsüzlük bu noktalara gelmiş.

Sonra da, ülke olarak “neden hep sorunlarla boğuştuğumuzu” tartışırız.

Bir şeyin sonunda bir “hata” varsa, başında da bir “hata” vardır.

Hiçbir şey sebepsiz değildir.

Eğer bizim, yereli geneli, devleti yönetme yöntemimiz böyleyse, başımızın dertten ve beladan kurtulması mümkün değildir.

Çünkü biz doğru yapmıyoruz.

Toplumun ahlak değerlerini iyice aşındırdık.

Tembellik, çalışmamak, çalışmadan para kazanmak, çalışmadan yaşamak; hiç övünülecek “meziyet” olur mu?

Artık ülkemizde çalışarak yaşamak “aptallık”, çalışmadan yaşamak “akıllılık” oldu.

Neden bu böyle?

Bu böyle, çünkü ülkemizde “çalışmadan yaşayan uyanıkların sayısı” her geçen gün artıyor.

Gelelim şu “İbrahim Efe” olayına

Aslında “olay” değildi, “olay” oldu…

Görevine gitmediği için İzmit Belediyesi tarafından işten atıldı, Büyükşehir Belediyesi de böyle bir kişiyi ödüllendirip işe aldı.

İbrahim Efe, artık kentimizde “bankamatik” çalışmanın simge ismi oldu!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bence yanlış bir başlangıç yaptı.

Tembelliği, ödüllendirdi…

İşten kaytarmayı, ödüllendirdi…

Görevini yapmamayı, ödüllendirdi…

Kentimizde 92 bin işsiz varken, pırıl pırıl on binlerce genç iş bulmak için çırpınırken, tuttu işe gitmediği için işten atılan İbrahim Efe’yi Büyükşehir’e aldı.

Efendim, İbrahim Efe gibi başka muhtarlar da varmış.

İyi ya, sıkıntı burada!

Yanlış yanlıştır… Kim yaparsa yapsın.

Muhtar muhtarlığını bilsin, belediyede çalışan belediyede çalışsın.

Hem muhtarlıktan, hem de çalışmadan belediyeden maaş alacak…

Böyle bir dünya yok!

Yazımı iki soruyla noktalamak istiyorum.

Sorulardan birincisi, İbrahim Efe’nin şahsında tüm “çalışmadan maaş alanlara”…

Diğeri de Başkan Tahir Büyükakın’ın şahsında tüm “çalışmadan maaş alanları koruyup kollayanlara”…

*Çalışmadan maaş almak, “haram” değil mi?

*Çalışmadan maaş alanı koruyup kollamak, “haram” sayılmıyor mu?