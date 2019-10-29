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Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta görev yapan ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gittiği Kuzey Irak'ta kalp krizi geçiren Gölcüklü askerimiz Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Barış Pınarı Harekatı'nda geçtiğimiz gün Darıcalı Tahsin Sarıtosun şehit düşmüştü. Şehidimizin cenazesi önceki gün gözyaşlarıyla Darıca’da toprağa verilirken akşam saatlerinde ikinci şehit haberi ise Gölcük’ten geldi. Şırnak'ta görev yapan ve Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Kuzey Irak'ta Pençe 3 Harekatı’nda, arama - tarama görevi esnasında kalp krizi geçiren ve yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Kamuran Ablak’ın acı haberi şehidimizin Gölcük İhsaniye Mahallesi Çiftlik Mahallesi 4166. Sokak üzerinde ikamet eden baba ocağında ailesine verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şehit Teğmen Kamuran Ablak’ın eşi Esma Ablak ile 7 ay önce evlendiği ayrıca 1 yıl önce teğmen olduğu öğrenildi. Baba Orhan ve anne Elif Ablak’ın 6 çocuğundan biri olan Kamuran Ablak’ın eşi Esma Ablak’ın İstanbul'da bulunduğu, acı haberin İstanbul'dayken verildiği öğrenildi. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük’teki baba ocağına getirildi. Burada Ablak’ın eşi, anne ve babası ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

PROTOKOL YALNIZ BIRAKMADI

Evine alınan helalliğin ardından Ablak’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Çiftlik Mahallesi Hicret Camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KOÜ Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Sinan Cihan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ablak’ın cenazesi top arabasına konuldu. Ablak’ın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından  Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 17:09 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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