Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, Kocaeli'de merkez üssü Kandıra Kaymaz Köyü olan bir deprem meydana geldi. Saat 15:21’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.5 olarak ölçüldü. Bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi.
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Kocaeli'de deprem!
Kocaeli'de merkez üssü Kandıra olan hafif şiddette bir deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz