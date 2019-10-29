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Kocaeli'de deprem!

Kocaeli'de merkez üssü Kandıra olan hafif şiddette bir deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, Kocaeli'de merkez üssü Kandıra Kaymaz Köyü olan bir deprem meydana geldi. Saat 15:21’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.5 olarak ölçüldü. Bu hafif büyüklükteki deprem hissedilmedi.

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