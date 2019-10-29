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KOSİAD kutlamalarda yerini aldı

Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOSİAD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, yönetimiyle beraber yerini aldı
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KOSİAD üyeleri, cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılında Kocaeli Valisi, kent protokolü ve Kocaeli halkının katılımlarıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı. Çelenk törenine  KOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, KOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Pekdemir, KOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öz, Genç KOSİAD Başkanı Alican Kasım, Genç KOSİAD Üyesi Murat Balta katılım sağladı.

KAYA’DAN AÇIKLAMA

Törenin ardından açıklama yapan KOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, “Özgür düşüncenin, eşitliğin, uygar bir toplumun teminatı olan cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Toplumumuza bu değerli medeniyet hedefini gösteren ve bu hedefe yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.

Bugün 17:34 TSİ - Ekonomi

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