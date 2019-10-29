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Dünden bugüne Türkiye, 41 burda AVM’de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kapsamında Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ve gazilerimizin birlikte yapmış oldukları “Gazilerimiz Dünü Anlattı Çocuklarımız Bugünü” konu temalı resim sergisi 41 burda AVM’ de gerçekleşti.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kapsamında Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ve gazilerimizin birlikte yapmış oldukları “Gazilerimiz Dünü Anlattı Çocuklarımız Bugünü” konu temalı resim sergisi 41 burda AVM’ de gerçekleşti. Serginin açılışına Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katılırken, gaziler ve öğrencilerle  birlikte “Dünden Bugüne Türkiye” adlı resim sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar, sergiyi gezme fırsatı buldu.

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