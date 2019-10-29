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Çeker’den yüksek fiyatlara eleştiri

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi,  Ömer Çeker, Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seke Devlet Hastanesi, İşyeri Temsilcileri ile toplantı yaptı.
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Toplantıya, Kocaeli Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Arif Çaylak, Temsilci Nursel Haymana, İzmit Seka Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Ahmet Atalay, Temsilci Hasan Şekerci, Çiğdem Öktem, Eski Temsilci Levent Öz, Delege Engin Paşaoğlu, Fatih Öztürk katıldı.

YAPILAN ZAMLAR

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Çeker; temel tüketim maddelerinde meydana gelen yüksek fiyat artışlarının, kamu çalışanlarını kara kara düşündürdüğünü söyledi. “Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zammın yanında, okulların açılması ile toplu taşıma araçlarına yapılan zam ile kamu çalışanlarının temmuz zamları buharlaştı” diyen Çeker, kamu çalışanlarının 3’te 1’inin, vergi yoluyla kesildiğini söyledi.

Bugün 17:40 TSİ - Ekonomi

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