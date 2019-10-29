Çeker’den yüksek fiyatlara eleştiri

Toplantıya, Kocaeli Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Arif Çaylak, Temsilci Nursel Haymana, İzmit Seka Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Ahmet Atalay, Temsilci Hasan Şekerci, Çiğdem Öktem, Eski Temsilci Levent Öz, Delege Engin Paşaoğlu, Fatih Öztürk katıldı.
YAPILAN ZAMLAR
Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Çeker; temel tüketim maddelerinde meydana gelen yüksek fiyat artışlarının, kamu çalışanlarını kara kara düşündürdüğünü söyledi. “Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zammın yanında, okulların açılması ile toplu taşıma araçlarına yapılan zam ile kamu çalışanlarının temmuz zamları buharlaştı” diyen Çeker, kamu çalışanlarının 3’te 1’inin, vergi yoluyla kesildiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz