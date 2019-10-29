Bugün 17:40 TSİ - Ekonomi

Çeker’den yüksek fiyatlara eleştiri

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi, Ömer Çeker, Kocaeli Devlet Hastanesi ile İzmit Seke Devlet Hastanesi, İşyeri Temsilcileri ile toplantı yaptı.