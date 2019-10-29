Körfez Belediyesi’nden esnafa Türk Bayrağı

Belediye görevlileri tarafından dağıtılan Türk Bayrağı’nı alan esnaflar, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt de, “Esnafımızın hafta boyunca dükkânlarında ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını arzu ettik. Esnafımız da yoğun bir ilgi gösterdi” dedi. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki esnaflara 2 bin adeta bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Esnafımız da büyük ilgi gösterdi ve dükkânlarını al yıldızlı bayrağımız ile süsledi” dedi. Esnaflar ise hem Başkan Söğüt’e hem de Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.