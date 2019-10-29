Belediye görevlileri tarafından dağıtılan Türk Bayrağı’nı alan esnaflar, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt de, “Esnafımızın hafta boyunca dükkânlarında ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını arzu ettik. Esnafımız da yoğun bir ilgi gösterdi” dedi. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki esnaflara 2 bin adeta bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Esnafımız da büyük ilgi gösterdi ve dükkânlarını al yıldızlı bayrağımız ile süsledi” dedi. Esnaflar ise hem Başkan Söğüt’e hem de Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Körfez Belediyesi’nden esnafa Türk Bayrağı
Körfez Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelindeki esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı. Mimar Sinan Mahallesi ve Ağadere’de gerçekleştirilen bayrak dağıtımında esnaf dağıtılan bayrakları camlarına asınca, sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz