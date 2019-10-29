Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:44 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:45 TSİ

Körfez Belediyesi’nden esnafa Türk Bayrağı

Körfez Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelindeki esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı. Mimar Sinan Mahallesi ve Ağadere’de gerçekleştirilen bayrak dağıtımında esnaf dağıtılan bayrakları camlarına asınca, sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Belediye görevlileri tarafından dağıtılan Türk Bayrağı’nı alan esnaflar, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt de, “Esnafımızın hafta boyunca dükkânlarında ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını arzu ettik. Esnafımız da yoğun bir ilgi gösterdi” dedi. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki esnaflara 2 bin adeta bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Esnafımız da büyük ilgi gösterdi ve dükkânlarını al yıldızlı bayrağımız ile süsledi” dedi. Esnaflar ise hem Başkan Söğüt’e hem de Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bugün 17:44 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Büyükakın kutlamalara katılamayacak mask
Büyükakın kutlamalara katılamayacak
AKP’de 38 gündür o koltuk boş! mask
AKP’de 38 gündür o koltuk boş!
Sarıbay: Provokatörler gereken cezayı almalı! mask
Sarıbay: Provokatörler gereken cezayı almalı!
Yurdagül: Koton patronuna en iyi yanıtı tüketiciler verecek mask
Yurdagül: Koton patronuna en iyi yanıtı tüketiciler verecek
Selanik Heyeti yola çıktı! mask
Selanik Heyeti yola çıktı!
Kocaeli Eğitim İş: Cumhuriyet Bayramı kutlanışı gölgelenmeye çalışılıyor mask
Kocaeli Eğitim İş: Cumhuriyet Bayramı kutlanışı gölgelenmeye çalışılıyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL