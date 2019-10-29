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Kartepe’de coşkulu Cumhuriyet Bayramı

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri eski Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması esnasında Türk Bayrağı göndere çekilmesi ile başladı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Demir, Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda tebrikleri kabul ettiler. Sapanca Caddesi üzerinde bulunan eski Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Demir, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşımız törene katılanlar tarafından hep birlikte okundu.

CUMHURİYET VAZGEÇİLMEZİMİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde konuşan Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, törenin anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar verdi. Resim dalında birinci olan Osmangazi İlkokulu öğrencisi Ada Şahin, şiir dalında birinci olan Rahmiye Ortaokulu öğrencisi Erva Şen, kompozisyon dalında birinci olan Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hayal Akdeniz’e ödüllerini verdi.

KOCAMAN ÖDÜLLERİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, resim dalında ikinci olan Derbent Ata İlkokulu öğrencisi Ecrin Altay, şiir dalında ikinci olan Hasanpaşa Ortaokulu öğrencisi Ceyda Su Tetiker, Kompozisyon dalında ikinci olan Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Şimdi’ye ödüllerini verdi. Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, resim dalında üçüncü olan Pakmaya Muzaffer İncekara İlkokulu öğrencisi duru Büyükarman, şiir dalında üçüncü olan Hasanpaşa Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Kolcu, kompozisyon dalında üçüncü olan Kartepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kevser Süleyman’a ödüllerini verdi.

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