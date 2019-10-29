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Darıca’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü Darıca’da coşkuyla kutlandı. Kaymakamlıkta tebriklerin kabulü ile başlayan ve kortej yürüyüşü ile devam eden kutlamalar Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencilerin gösterileri ile sona erdi
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü ülke genelinde olduğu gibi Darıca’da da kutlandı. Darıca Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile başlayan kutlamalarda Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolün ve davetlilerin bayramını tebrik etti. Kaymakamlıktaki tebrik törenine Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık’ın yanı sıra Darıca ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve davetliler katıldı.

KORTEJ EŞLİĞİNDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Kaymakamlıktaki törenin ardından Çınaraltı’ndan Darıca Cumhuriyet Meydanı’na kortej eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşti. Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık ile beraberlerindeki heyet, bando ve öğrencilerle birlikte meydana kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından resmi tören gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık, meydanda bulunan protokol, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

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