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Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Gölcük İhsaniye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte dereye uçtu. Kazada yaralanan ve dereden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Sibel Subaşı idaresindeki 41 E 8070 plakalı otomobil, Gölcük İhsaniye İpek Yolu bulvarında seyir halindeyken yan yola girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Beyoğlu deresine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yardımıyla yaralı sürücü Sibel Subaşı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Subaşı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken dereye uçan otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dün 21:54 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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