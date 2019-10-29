Alınan bilgiye göre Sibel Subaşı idaresindeki 41 E 8070 plakalı otomobil, Gölcük İhsaniye İpek Yolu bulvarında seyir halindeyken yan yola girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Beyoğlu deresine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yardımıyla yaralı sürücü Sibel Subaşı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Subaşı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken dereye uçan otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Dün 21:54 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:18 TSİ
Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Gölcük İhsaniye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte dereye uçtu. Kazada yaralanan ve dereden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz