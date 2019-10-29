Kaza, Gölcük Şirinköy İpek Yolu Bulvarı´nda meydana geldi. Sibel S. yönetimindeki 41 E 8070 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Sibel S., ters dönen araçtan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Az miktarda suyun bulunduğu derede kıyafetleri ıslanan Sibel S., itfaiyenin dere yatağına indirdiği merdivenle yukarı çıktı. 112 Acil ekibi Sibel S.´yi kontrol amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne götürdü.
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Otomobille dereye uçtu!
Gölcük'te dereye uçup ters dönen aracın sürücüsü Sibel S., indirilen merdivenle yukarı çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz