Aksoy: Bayramımızı buruk kutluyoruz

Bu yıl 96’ıncı yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni bugün Başiskele’de bulunan TRYP By Wyndham Oteli’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komiyonu Başkanı Muhittin Paça, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Türk İş Sendikası Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, ilçe kaymakamları ve ilimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“17’NCİ BÜYÜK ÜLKESİYİZ”

Programda açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Aksoy, “Anadolu toprakları işgal edilmiş ve parçalanmak istenen bir millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı kurtuluş mücadelesinde belirli aşamaları geçerek Cumhuriyeti ilan etti. Bugün dünyanın saygın ülkelerinden biriyiz. Ekonomiye baktığımızda da dünyanın 17’nci büyük ülkesiyiz. Bu bayrak altında özgürce yaşayabiliyorsak şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

“BURUK KUTLADIK”

Vali Aksoy sözlerini, “9 Ekim’de ülkemizi tehdit eden terör odaklarına karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Tüm milletimiz ordumuzu desteklemektedir. Barış Harekatı sırasında şehit olan askerlerimiz var. Onun için bayramımızın gösteri kısımlarını ortadan kaldırdık. Bundan dolayı bayramımızı biraz buruk kutladık. Cumhuriyetimizi nice yıllara eriştirmek temennisiyle” diyerek sonlandırdı.