Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Sami Aşçıoğlu idaresindeki 54 LB 037 plakalı sebze yüklü kamyon, İzmit Alikahya mevkisinde önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Maden idaresindeki 34 UU 3270 çekici plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki kamyon da bariyerlere çarparak durabilirken kazada sebze yüklü kamyon sürücüsü Aşçıoğlu ve yanındaki Emre Yıldız bulundukları yerde sıkıştı.

TRAFİK YARIM SAAT KAPALI KALDI

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Yıldız, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.