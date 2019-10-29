Binlerce kişi 300 metre bayrakla yürüdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Cumhuriyet ve Bayrak Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş öncesi polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar Yürüyüş Yolu’nda üst aramalarının ardından alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile yürüyen binlerce kişi 300 metrelik Türk Bayrağı ile birlikte yürüyüşü tamamladı.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk,İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, AKP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Engin Taşdemir, ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“MUHTEMELEN BUNDAN SONRA DA OLACAK”

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.Fevziye Cami İmamı Faruk Çoban Kuran tilaveti gerçekleştirdi. Tivaletten sonra konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Hepimiz biriz, kardeşiz, Kocaeliyiz. Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılı kutlu olsun. Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın size selamlarını iletmek istiyorum. Şanlı bir tarihimiz, aziz bir milletimiz var. Biz Türk Milletiyiz. Ne mutlu Türküm diyene. Geçmişte de ülkemizde değişik meselelerle tuzak kurmak isteyenler oldu; bugünlerde de oluyor; muhtemelen bundan sonra da olacak. Bizler hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geliriz. Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere her karışını kanlarıyla sulamış olan aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum. Dün Darıca’da bir şehidimizi uğurladık, babası da aynı şeyi ekranlardan haykırdı. Bu bayraklar dalgalandıkça, bu Mehmetçikler birer birer düğüne gider gibi şahadete koştukça bizi asla hiç kimse önümüze set duramaz” dedi.Konuşmaların ardından Fevziye Camii İmamı Faruk Çobanşehitler için dua okudu.