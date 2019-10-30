Uzun bir süredir Yahyakaptan Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Ahmet Mirzaoğlu aynı zamanda ADD Yahyakaptan Şubesinin yönetim kurulu üyeliğini yürütüyordu. Mirzaoğlu, dün gece sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak istifasını açıkladı. ADD Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Mirzaoğlu’nun, istifa gerekçesi olarak dün drüzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'nü gerecek gösterdi. Şehit cenazesi nedeniyle İzmit Belediyesinin Cumhuriyet Yürüyüşü'nü iptal etmesi sonrası, ADD Yahyakaptan Şubesi, yürüyüş yapma kararı almış ve bu kararı aynı zamanda ADD Yönetim Kurulu Üyesi olan Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu'na bildirmemiş. Bu duruma öfkelenen Mirzaoğlu'da, yönetim kurulundan istifa edip ADD'nin üyesi olarak görev yapma kararı almış.
Bugün 09:32 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:48 TSİ
Muhtar Mirzaoğlu, istifa ettiğini duyurdu
Yahyakaptan Mahallesi muhtarı Ahmet Mirzaoğlu görevinden istifa etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz