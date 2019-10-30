Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Perşembe ve Cuma günleri Kocaeli ve çevrelerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Bugün 10:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
Kocaeli'ye yağmur geliyor
Meteoroloji'den alınan verilere göre Perşembe ve Cuma günleri Kocaeli için sağanak yağış bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz