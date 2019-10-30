BİLNET’te Cumhuriyet coşkusu

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yine coşkuyla, sevinçle kutladı. Toplam bin 400 öğrenci kapasiteli, Anasınıfından Anadolu ve Fen lislerine kadar 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’ndeki kutlamalar okul bahçesinde başlayıp, konferans salonunda devam etti. Bu yılki kutlamaların yıldızı, ana sınıfı minikleriydi. Kocaman yürekli minikler, hazırladıkları gösterilerle bol bol alkış aldı.

İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, idareciler ve öğretmenlerin yanı sıra velilerin de büyük ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gösterileri de görülmeye değerdi. Günün anlam ve önemini anlatan şiir ve şarkılar Türkçe, İngilizce ve Almanca seslendirildi. Koro şarkılara salondaki veliler de eşlik etti. Jimnastik gösterilerinin yanı sıra, Atatürk’ün milli mücadele yıllarını anlatan fotoğrafları puzzle yapılarak sergilendi.

KORKMAZ, TEBRİK ETTİ

Bando, lirik dans ve vals gösterileri de güne anlam ve renk kattı, ayakta alkışlandı. Öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve performansı hem öğretmenlerini, hem de ailelerini gururlandırdı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, kutlamaların hazırlığında emeği geçenleri tebrik ederken, “Böyle bir bayrama sahip olduğumuz için kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyeti bize kazandıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyeti 96 yıl önce Atatürk kurdu, onu yaşatacak olan çocuklarımızdır” dedi.