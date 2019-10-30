ODTÜ KYÖV’de "Cumhuriyet" çoşkusu

Okul lobisinde “CUMHURİYET “ isimli eserlerin sergilenmesiyle başlayan kutlamalar, sınıfların ve koridorların öğrencilerin hazırladığı görsellerle donatılmasıyla devam etti. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği çerçevesinde hazırlanan teknikle öğrenciler Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri her yönüyle kavradılar.

İZLEYENLERE DE YAŞATTILAR

Okul konferans salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı. ODTÜ KYÖV Okulları Müdürü Güler TELLİ'nin anlamlı konuşmasının ardından; 5.sınıflar Cumhuriyet ile ilgili marşları seslendirdi. 7., 9. ve 10.sınıf öğrencileri oratoryo performansları ile dönemin duygu dolu anlarına götürdüler. 3.sınıf öğrencileri dans gösterileri ile törene ayrı bir renk katarken;Cumhuriyet coşkusunu heyecanla yaşayıp izleyenlere de yaşattılar.