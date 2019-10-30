İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine atama yaptı. İzmit Belediyesi’nin dördüncü başkan yardımcısı olarak Kocaeli Barosu eksi başkanı Tamer Solakoğlu’nun eşi avukat Sibel Solakoğlu atandı. Ayrıca Sibel Solakoğlu, yıllar önce İzmit Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.
Bugün 10:54 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:58 TSİ
Solakoğlu belediyede başkan yardımcısı oldu
İzmit Belediyesi’nin dördüncü başkan yardımcısı olarak Kocaeli Barosu eksi başkanı Tamer Solakoğlu’nun eşi avukat Sibel Solakoğlu atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz