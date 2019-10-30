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Solakoğlu belediyede başkan yardımcısı oldu

İzmit Belediyesi’nin dördüncü başkan yardımcısı olarak Kocaeli Barosu eksi başkanı Tamer Solakoğlu’nun eşi avukat Sibel Solakoğlu atandı.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine atama yaptı. İzmit Belediyesi’nin dördüncü başkan yardımcısı olarak Kocaeli Barosu eksi başkanı Tamer Solakoğlu’nun eşi avukat Sibel Solakoğlu atandı. Ayrıca Sibel Solakoğlu, yıllar önce İzmit Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

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