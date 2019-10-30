Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından Adalet Köprüsü yönüne seyir halinde olan Aydın Gençağa (57) idaresindeki 28 AAH 183 plakalı otomobil, köprü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil yolda ters dönerken devrilen elektrik direği ve kopan bariyerler karşı yönden gelen Şükrü Yaman idaresindeki 41 HA 242 plakalı hafif ticari araca çarptı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Gençağa, mahsur kaldığı otomobilinden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Ömer Türkçakal Bulvarının her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.