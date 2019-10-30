Miniklerden Cumhuriyet çoşkusu!

Ülkemizin en büyük bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gölcük Turgut Özal İlkokulu’nda gerçekleşen gösterilerle kutlandı. Cumhuriyetimizin 96. yılı özel programı için okulun geniş bahçesinde düzenlenen etkinlikte, özellikle minik öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak sahneye çıkan Özden Sülün’ün Sevimli Astronotlar sınıfı öğrencileri bugüne özel hazırlamış oldukları, ”Esareti Değil Cesareti Seçtik” konulu gösterisiyle adeta herkesi büyüledi.

NENE HATUNLAR KARAFATMALAR

Milli mücadelemizin Türk kadın kahramanları Kara Fatma, Nene Hatun ve kahraman hemşireler olan şanlı Türk askeri üniformaları giyerek Mustafa Kemal’i canlandıran minikler performanslarıyla bol bol alkış alırken duygu dolu anlar da yaşattı. Velilerinde ilgi gösterdiği programda diğer üst sınıflarda görsel şov ve oratoryolarıyla birbirinden anlamlı gösterilere imza attı. Okulun başarılı programı veliler tarafından beğeniyle seyredilerek adeta ayakta alkışlandı.