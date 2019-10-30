TEB sendikasyon kredisini yeniledi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), hedeflediği şekilde 400 milyon ABD Doları karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Bu kredi, ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden katılan önde gelen 22 bankanın katılımıyla sağlandı. 306 milyon Euro ve 61.5 milyon ABD Doları olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti Avro ve ABD Doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,10 ve Libor artı yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

TEB ODAKLANMAYA DEVAM EDECEK

Sendikasyon kredisi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulunan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını vurgulayarak, “Uluslararası yatırımcılar, TEB’in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu” diye konuştu. Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkat çeken Leblebici, “TEB ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecektir” dedi.

TÜRKİYE HER ANLAMDA GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Türkiye’deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Leblebici, “Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık.” diye konuştu.

TEB olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, “Geçmişimizden aldığımız köklü ve güçlü bankacılık deneyimimizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”