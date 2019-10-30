Türk metal işleme sektörü EMO Hannover’de buluştu.

Metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret fuarı olan EMO Hannover’de, Metal kesme ve şekillendirme tezgahları, üretim sistemleri, yüksek hassasiyetli araçlar, otomatik malzeme akışları, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik ve aksesuar alanlarında modern metal işleme teknolojileri sergilendi. Fuar aynı zamanda bu yıl Türkiye sanayisinin ihracat artışında da önemli bir rol oynadı.

"Bu yıl düzenlediğimiz EMO Hannover, 2017'deki başarımızın temelleri üzerine oturuyor" diyen EMO Genel Müdürü Carl Martin Welcker, " Bu yılki katılım bir başarı olarak görülmelidir. Yabancı katılımcıların oranındaki artış nedeniyle de ayrıca mutluyuz. Katılımcılar, stantlarındaki yoğun ziyaretçi trafiğini mutlulukla karşılarken, fuar alanındaki genel atmosfer de oldukça pozitifti. EMO Hannover, üretim teknolojisinin daha da gelişmesi için ne kadar sağlam durduğunu bir kez daha kanıtladı," derken, “Fuar ticari markalarının güçlü bir uluslararası karaktere, yüksek ziyaretçi ve katılımcı kalitesine; inanılmaz bir inovasyon ve yeni ürün zenginliğine sahip olduğunu vurguladı. EMO Hannover, dünyanın en önemli metal işleme fuarı olarak "bulunulması gereken bir yerdi” dedi.

DİJİTALLEŞME VE OTOMASYON İVME KAZANIYOR

Bu yılki EMO Hannover ayrıca Start-up alanında ve sektörün en önemli şirketlerinin stantlarında ilk Yapay Zeka uygulamalarına da sahne oldu. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine yönelik yoğun ilgiyle birlikte ziyaretçilerin gelecek vizyonlarına tanık olma isteği, katılımlı süreçler, endüstriyel nesnelerin interneti, 5G ve takım tezgahları ile kapsayıcı BT sistemleri arasında yeni bir standart arayüz olan OPC UA veya “umati” gibi konuları içeren diğer etkinlik ve forumlara da yansıdı.

Fuar kapsamında, Makineler ve BT sistemleri arasındaki genel arayüzün tüm ürün tiplerinde çalışabileceğini ilk kez gösteren, 70 uluslararası firma ve iş ortağının 110 makinesini kapsayan “Umati Lansmanı” en büyük ilgiyi çekti.Tüm bunlar, iki yıl önce düzenlenen bir önceki etkinlikten bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğinin bir göstergesiydi. Özellikle 9. Salonda araştırma ve uygulama alanları bir araya geldi. Araştırma alanı ile sektörün birlikteliği, dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi buraya çekti.

Üretim Teknolojileri Akademik Derneği (WGP) Başkanı ve Üretim Teknolojisi ve Takım Tezgahları Enstitüsü (IFW) Müdürü Prof. Berend Denkena "Birçok yeni bağlantı kurduk; bu bağlantılar sayesinde bir araya getirilen fikirler umarım gelecekteki araştırma projelerini besleyecek.Tüm bunlardan elde edebileceğimiz net çıkarım, dijitalleşme ve otomasyonun bizi geleceğe taşıyacağı. EMO Hannover'de bunu görebilirsiniz." dedi.

ASYA'DAN YOĞUN KATILIM

Sektörünün en iyi fuarı olan EMO Hannover güçlü bir uluslararası kimliğe sahip. Katılımcıların yarısından fazlası yurtdışından katılım sağladı. Yurtdışı katılımcıları, Avrupa ülkelerinden ve diğer ülkelerden gelenler olarak neredeyse eşit oranda yer aldı. 2017'ye göre yabancı katılımcıların oranında yüzde 20'lik bir artış gözlemlendi. Bu artışta, yurtdışından gelen ziyaretçilerin yaklaşık üçte birini oluşturan Çin, Japonya, Tayvan ve Hindistan'dan gelen Asyalı misafirlerin payı oldukça yüksekti.

Fuar katılımcıları arasında üst düzey şirket yöneticilerinin oranı yüzde 58'le en az iki yıl önceki kadar yüksekti. Bunlardan yaklaşık yarısı sermaye yatırımı planlarıyla gelirken, bu oran yabancı ziyaretçiler için yüzde 62 gibi çok daha yüksek bir rakama ulaştı. Katılımcıların yüzde 25'i fuar sırasında sipariş verdi veya yakın gelecek için iş bağlantıları kurdu.

EMO HANNOVER 2019 GELECEĞE PENCERE AÇIYOR

EMO Genel Müdürü Carl Martin Welcker, " EMO Hannover 2019'u pozitif bir notla toparlayabiliriz. Fuar, tüm uluslararası üretim teknolojileri topluluğu için bir cazibe merkeziydi ve pazarda sermaye yatırımı talebinin devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. EMO 2019 geleceğin zorluklarına aktif bir şekilde odaklandığını ve sorunların çözümüne katkı sunmaya hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Bir sonraki EMO fuarı 4 - 9 Ekim 2021 tarihleri arasında Milano'da gerçekleştirilecek.