SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Gebze’nin Barış ve Sultan mahallelerinde 2 Kasım'da 1’er saat elektriklerin kesileceği belirtildi. Barış Mahallesi’nde 14.00 – 15.00, Sultan Mahallesi’nde ise 09.00-10.00 saatleri arasında kesilecek elektrik dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması isteniyor.