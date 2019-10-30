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O ilçede elektrik kesilecek!

SEDAŞ 3. şahıs çalışmaları dolayısıyla Gebze’de 2 Kasım tarihinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
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SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Gebze’nin Barış ve Sultan mahallelerinde 2 Kasım'da 1’er saat elektriklerin kesileceği belirtildi. Barış Mahallesi’nde 14.00 – 15.00, Sultan Mahallesi’nde ise 09.00-10.00 saatleri arasında kesilecek elektrik dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması isteniyor.

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