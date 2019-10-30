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Kızıltepe: İzmit’in tescil belgesi hayırlı olsun

KOTO’da bugün gerçekleşen Ekim Ayı Meclis Toplantısında İzmit simidi ile ilgili konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, “İzmit’in tescil belgesi hayırlı olsun” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı bugün Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe ve meclis üyeleri katılım gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümünde şehit ve gaziler için saygı duruşunda ardından da İstiklal Marşı’nda bulunuldu.4 gündem maddesinin ele alındığı toplantı öncesi Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan KızıltepeKOTO’nun girişimleriyle patenti alınan “İzmit simidi” hakkında bilgi verdi.

İZMİT SİMİDİ İÇİN PATENT

Kızıltepe yaptığı konuşmada patent ve marka hakkında açıklamalarda bulundu.Patent alınabilmesi için ürünün farklı olması gerektiğini belirten Kızıltepe İzmit simidi ile ilgili olarak “İzmit simidinde farklı bir şey yapılmış ve imza katılmış. Böylelikle farklı oluyor. Amaç, geçmişten gelen bu değerlerimizi korumak, bunların üretim şeklinin ve yapılışının korunması. Bir diğer yandan ekonomide daha fazla katma değer elde edeceğimiz ürün varsa bunu tescil ediyoruz. Coğrafi işaret tescilininen önemli unsurlarından birisi de o yöreye ait olması. Biz İzmit simidinin tescilini yaparken bu ürün İzmit’e aittir dedik. Aynı simidi başka yerde de üretebilirsin ancak İzmit Simidi diyemezsinTicaret odamız tescili yaptı ancak sorumluluk da yüklendi. 1 yıl içerisinde denetleyecek ve raporlayacak; bir de ürünün daha fazla illere ulaşabilmesi için neler yapılabilir bunları denetleyecek. Coğrafi işaret tescili ile biz, markalaşma üzerine adım atıyoruz. Bunların üretim şeklinin yapılışının korunmasıdır. Bir diğer sebep ise ekonomidir.” ifadeleriyle sürdürdü.

“İZMİT’İN TESCİL BELGESİ HAYIRLI OLSUN”

Kızıltepe sözlerinin devamında, “Üreticileri bilinçlendirmek, örgütlü hale getirmek gibi çalışmalar yapılmak zorunda. Kocaeli’de 7 tane tescilimiz var; Hereke İpek Halısı, Hereke Yün El Halısı, Hereke Yün İpek El Halısı, İzmit Pişmaniyesi, Kandıra Bezi, Karamürsel Sepeti. Derince Çenesuyu, Eşme Ayvası, Gebze Bayram Çöreği, Gölcük Belediyesi tarafından yapılan Döşeme Bebeği gibi başvurular da mevcut. İzmit’in tescil belgesi hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Konuşma sonrası Kızıltepe, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’a tescil belgesini takdim etti.Bulut ve Doğan tarafından Kızıltepe’ye hediye tabak takdim edildi.

ORTAK KOMİTE TOPLANTISI EDİRNE’DE

Kızıltepe’nin ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bulut,“Öncelikle ülkemiz ve devletimizin kuruluşu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. İnşallah daha nice bayramlar yaşamamız dileğiyle diyorum. Ayrıca Türk Milleti’nin geleceği için yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın bir zorunluluk olarak yapılması ve bu uğurda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki ay olan Kasım ayında ortak komite toplantımızı Edirne’de yapacağız. Bu ay bölgesel istişare toplantısına katılım sağladık. Oda üyelerimiz için çok sayıda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Ayrıca ilimize atanan bürokratlarımıza çeşitli ziyaret programları gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

“1 MİLYON 222 BİN TL GELİRİMİZ VAR”

Bulut’un ardından kürsüye gelen Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi İbrahim Şahin Eylül ayı mizanını açıklayarak, “Eylül ayında 1 milyon 222 bin TL gelirimiz var. 807 bin 921 bin TL giderimiz bulunuyor. Eylül ayı sonunda 9 milyon 294 bin gelir bütçemizin yüzde 67,35’ini toplam 8 milyon 327 bin TL gider bütçemizin yüzde 60,34’ünü oluşturmaktadır” dedi. Ardından Eylül ayı mizanı oylamaya sunularak kabul edildi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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