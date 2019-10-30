İzmit Belediyesi'nin bayrakları çalındı!

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İzmit'in her yerini Türk bayrağı ve Atatürk afişleriyle donatmıştı. Bu sabah çok ilginç bir olay yaşandı. Sekapark ikinci etap ve Sekapark Kağıt Müzesi'nin önünde asılan bayraklar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bazı dikkatli vatandaşlar bayrakların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Bayrakları kimin ve neden çaldığı merak konusu.