Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesi altında çeşitli şubelerde görev yapan Çevik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ercan Tarran, terfi alarak 1. sınıf emniyet müdürü oldu. 2008 yılından beri ilimizde görev yapan, evli 2 çocuk babası Tarran, emniyet polis başmüfettişi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Polis Başmüfettişliği'nde çalışmalarına devam edecek.
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Ercan Tarran 1. sınıf emniyet müdürü oldu
Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve 11 yıldır ilimizde görev yapan Ercan Tarran, 1. sınıf emniyet müdürü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz