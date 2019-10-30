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Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet’e yakışır özel kutlama

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları çatısı altında bulunan anaokulları Kids, Montessori ve Kreş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel ayrı ayrı kutlamalar yapıldı.

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Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları çatısı altında bulunan anaokulları Kids, Montessori ve Kreş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel ayrı ayrı kutlamalar yapıldı. Kırmızı-Beyaz giysileri ve ellerinde Ay-Yıldızlı bayraklarıyla minik öğrenciler tam bir görsel şölen yarattı. Görenlerin parmak ısırdığı kutlamalarda Cumhuriyet çocukları Ata’ya minnet duygularını en güzel şekilde ifade etti.

MONTESSORİ

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, Montessori eğitimini ilimizle tanıştıran Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda kutlama coşku içinde geçti. Öğrenciler Cumhuriyetin 96.yıl kutlama programına özel giysileriyle ve zengin programlarıyla hazırlandı. Tören okulun bahçesinde idareci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti ve öğrencilerin Atatürk büstüne çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çocuklara günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Montessori Anaokulu’nda kutlama programı tüm çocukların ortak hazırladığı 'Atatürk Çoçukları' şarkısı eşliğinde sürdü. Kutlamalar gün boyu, okul idaresi tarafından hazırlanan mükemmel etkinliklerle devam etti.

KİDS ANAOKULU

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta faaliyet gösteren çift yabancı dil eğitimi veren Kids Anaokulu da 29 Ekim özel kutlamasında renkli görüntülere sahne oldu. Program dolu dolu, oldukça zengindi. Cumhuriyetin 96’ncı yılını Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu öğrencileri Yahya Kaptan’da bulunan Kınalı Asker Parkı’nda kutladı. Bando eşliğinde, kortej halinde parka yürüyen minik öğrenciler önce saygı duruşunda bulundu, ardından yüksek sesle İstiklal Marşı’nı okudu. Sevgi Çiçekleri Sınıfı 10.Yıl Marşını seslendirirken, Sevgi Çocukları ile Sevgi Melekleri Sınıfları da “Cumhuriyet Özgürlük Demek” şarkısını söyledi. Sevgi Damlacıkları Sınıfı da kutlamalara Atatürk Çocukları Ronduyla katıldı. Sınıfların etkinlikleri Uğur Böcekleri sınıfının “Hoş Gelişler Ola” ronduyla sürdü. Sevgi Kelebekleri Sınıfı ise Türkiye isimli gösterileriyle, Sevgi Tomurcukları Sınıfı da Cumhuriyet Çocukları dansıyla kutlamalaya renk kattı. Sınıfların ayrı ayrı gösterilerinin ardından muhteşem kutlama, yine bando eşliğinde marşlarla sona erdi.

KREŞ’TE GÖRÜLMEMİŞ COŞKU

İzmit Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak No:9 adresinde bulunan Bilgi Köprüsü Kreşi’nde de 29 Ekim’e özel kutlamalar yapıldı. 0-3 yaş arası miniklerin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kreşe ait, meyve ağaçları arasındaki geniş bahçede yapıldı. Balınlarla süslenen bahçede şarkılar söyleyen, marşlar okuyan minik öğrenciler ellerindeki bayraklarla büyük bir coşku ortaya koydu. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, üç ayrı anaokulunun gösterisine de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

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