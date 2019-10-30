Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!

Elde edilen bilgilere göre, Gebze’den aldığı yolcuyu İstanbul Kadıköy’e götürmeye giden 50 yaşındaki taksi şoförü Yunus Sancak, yolcuyu Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yakınlarına götürdü. Burda şahsın yanındaki silahı çıkarak, Sancak’ı önce bacağından daha sonra ise başından vurduğu öğrenildi. Talihsiz şoför olay yerine hayatını kaybederken, kısa sürede yakalanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.