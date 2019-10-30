Elde edilen bilgilere göre, Gebze’den aldığı yolcuyu İstanbul Kadıköy’e götürmeye giden 50 yaşındaki taksi şoförü Yunus Sancak, yolcuyu Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yakınlarına götürdü. Burda şahsın yanındaki silahı çıkarak, Sancak’ı önce bacağından daha sonra ise başından vurduğu öğrenildi. Talihsiz şoför olay yerine hayatını kaybederken, kısa sürede yakalanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
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Kocaelili taksici başından vurularak öldürüldü!
Gebzeli bir taksi şoförü, Kadıköy'e bıraktığı bir şahıs tarafından vurularak öldürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz