İzmit Belediyesi 12 yeri kiraya verdi

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nce 20 adet yer, kiraya çıktı. İzmit Belediyesi Encümen Başkanı Cem Güler’in başkanlığında gerçekleşen İhalede bir çay bahçesinin kiralaması iptal edildi, 6 adet yer için ise talipli çıkmadı. 1 yer için gelen talipli, ihalede teklif vermeyerek ihaleden çekilirken toplamda 12 yer kiralandı. 12 yerin toplam üç yıllık kiralanması ile belediye kasasına 550 Bin TL girecek.

DEPOLAMA ALANI 1600 TL’YE KİRALANDI

Yeşilova Mahallesi Sevde Sokak adresinde bulunan 2 bin 650 metrekarelik açık depolama alanı 3 yıllığına Bin 500 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Depolama alanı için iki katılımcı ihaleye katıldı. Yoksullara Yardım Derneği Kocaeli İktisadi İşletmesi adına Veysel Akbulut, başlangıç teklifi olarak Bin 520 TL teklif verdi. Akbulut, birinci turda Bin 550 TL, ikinci turda Bin 600 TL teklif verdi.

Sözer Orman Ürünleri Nak. San. Tic. adına Yavuz Selim Sözer başlangıç teklifi olarak Bin 530 teklif verirken birinci turda Bin 570, ikinci turda çekildi. Depolama alanını Veysel Akbulut, Bin 600 TL’ye kiraladı. Bu yerin 3 yıllık kirası peşin olarak verilecek.

3 TEKNİK ALTYAPI ALANI KİRALANDI

Hatipköy Mahallesi eski MezarlıkMevkii’nde bulunan 23 metrekarelik teknik altyapı 3 yıllığına 5 Bin TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Altyapı alanını Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. adına Ömer Koca 5 Bin TL’ye kiraladı.

Akmeşe Atatürk Mahallesi eski Mezarlık Mevkii’de bulunan 64metrekarelik teknik alt yapı 3 yıllığına Bin 500 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Vodefona adına Ömer Koca, altyapı alanını Bin 500 Bin TL ile kiraladı.

Gündoğdu Mahallesi PıotrWılcynskı Bulvarı’nda bulunan 34 metrekarelik teknik altyapı 3 yıllığına 5 Bin TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Ömer Koca altyapı alanını 5 Bin TL’ye kiraladı. Bu yerlerin 3 yıllık kira bedeli peşin olarak verilecek.

SPOR TESİSLERİ KİRAYA VERİLDİ

Orhan Mahallesi Şeref Sokak’ta bulunan 2 Bin 300 metrekarelik açık spor tesisi 3 yıllığına 750 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Bağçeşme Spor kulübü Derneği adına İbrahim Özdemir başlangıç teklifi olarak 750 TL sundu.

Kocaeli Genç Spor Kulübü Derneği adına Gökhan Keskin ise başlangıç teklifi bile vermeyerek ihaleden çekildi. Spor tesisini İbrahim Özdemir, 750 TL’ye kiraladı. Kira bedeli aylık olarak ödenecek.

Şirintepe Mahallesi Barış Caddesi’nde bulunan 12 metrekare kapalı, 305 metrekare açık alanlı spor tesisi 3 yıllığına 750 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. Tesisi, Şirintepe Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği adına Mahir Demirayak, 751 TL ile kiraladı. Kira bedeli aylık olarak ödenecek.

SOROPTİMİST DERNEĞİ 1 YILLIĞINA KİRALANDI

Bekirdere Mahallesi Yıldırımlar Sokak No:5 adresinde bulunan 108 metrekarelik dernek lokali 3 yıllığına 120 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. İzmit Bekirdere Spor Kulübü Derneği adına Sabri Yıldız, dernek lokalini 120 TL’ye kiraladı. Kira bedeli aylık olarak ödenecek.

Orhan Mahallesi 956 Ada 5 parseli doğusunda bulunan dernek lokali 1 yıllığına 120 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. İzmit Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği adına Nurhayat Özdil, dernek lokalini 150 TL’ye kiraladı. Kira bedeli aylık olarak ödenecek.

DERNEK LOKALLERİ KİRALANDI

Yeşilova Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 9 adresindeki 12 metrekarelik dernek lokali 120 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. İzmit Yeşilova Gençlik Spor Kulübü Derneği adına Eşref Gören dernek lokalini 150 TL’ye kiraladı..

Terzibayırı Mahallesi Musa Kazım Caddesi’nde bulunan 48 metrekarelik dernek lokali 120 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. İzmit Kale Spor Kulübü adına Cengiz Demir, lokali 120 TL’ye kiraladı. İki yerin kira bedeli aylık ödenecek.

OTOPARK İHALESİNDEN ÇEKİLDİ

Yenidoğan Mahallesi’nde 20 metrekarelik 3 belediye dükkanı dernek lokali olarak 215 TL muhammen bedel ile kiraya çıktı. İzmit Yenidoğan ve Serdar Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Ümit Yılmaz lokali, 225 TL’ye kiraladı. Kira bedeli aylık olarak ödenecek.

Gündoğdu Mahallesi 770 Ada 5 parselin doğusunda bulunan açık otopark Bin 150 TL muhammen bedel ile 3 yıllığına kiraya çıktı. Otopark için Bilgi Küpü Özel Eğitim Kurumları adına Kenan Demir ihaleye katıldı. Demir, teklif vermeyerek ihaleden çekildi.

1 İHALE İPTAL, 6 YERE TALİPLİ YOK

Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi No:170 adresinde 1 metrekarelik simit satış yeri, Şirintepe Mahallesi Umut Sokak No:10 adresinde 3 bin 676 metrekarelik açık spor tesisi ve kafeterya, Yenidoğan Mahallesi Şeref Meydanı Kanalüstü 8 No’lu 10 metrekarelik dükkan, Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi No:4 adresinde 48 metrekarelik büfe-kafeterya, Malta Mahallesi Yurdum Caddesi No:34 adresindeki 145 metrekarelik spor tesisi, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi No:8 adresindeki 18 metrekarelik dernek lokali, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi’ndeki 18 metrekarelik dernek lokaline talipli çıkmadı. Bu yerler, 6 Kasım’da tekrar ihaleye çıkacak.

BELEDİYE YAHYAKAPTAN’DAKİ KAFEYİ İŞLEETECEK

Yahya Kaptan Mahallesi Ayçiçek Sokak No: 22 adresinde 259 metrekare kapalı, 537 metrekare açık alanı olan çay bahçesi 3 yıllığına 10 Bin TL muhammen bedel ile kiraya çıkacaktı. Ancak İzmit Belediye Başkanlığı’nın aldığı karar ile bu yerin ihalesi iptal edildi. Belediye, kira sözleşmesi biten bu yeri kendi işletmesine alacak.