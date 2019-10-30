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AKP Mahalle Başkanı’ndan ilçe başkanına sert sözler

AKP Karamürsel İlçe Başkanı tarafından 4 Temmuz Mahallesi Başkanı Kenan Bayraktar’ın görevden alınmasının ardından Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar yaptığı açıklamada, “Bu dava Recep Demirel gibi insanlarla başlamadı, onlarla da bitmeyecek inşallah” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Karamürsel’e bağlı 4 Temmuz Mahallesi Başkanı Kenan Bayraktar, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel tarafından dün mahalle başkanlığı görevinden alındı. Görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından Bayraktar, sert bir açıklama yaptı.

“BASİRETSİZ”

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır bütün enerjimizle, ilçe teşkilatımızın basiretsiz ve yetersizliğini kapatarak, gerek seçimlerde gerekse sahada sürdürdüğümüz dava hareketimiz, ilçe başkanı tarafından ( muhtemelen batmış olacak ki) sonlandırılmış bulunmaktadır. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu sürede gösterdikleri ve sarfettikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu dava Recep Demirel gibi insanlarla başlamadı, onlarla da bitmeyecek inşallah” ifadelerinde bulundu. AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ise söz konusu açıklamayla ilgili henüz herhangi bir cevapta bulunmadı.

Bugün 13:43 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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