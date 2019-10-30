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İzmit'in o mahallesinde çıkan gaz AFAD'ı harekete geçirdi

İzmit'te elektrik alt yapısının tamiri için işçiler tarafından açıklan çukurdan çıkan gaz, AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede karbonmonoksit gazı çıktığı belirlenen çukur, ekipler tarafından kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yer altı kablolarının tamiri için bölgeye giden dağıtım şirketi çalışanları, kablolara ulaşabilmek için yürüyüş yolu kenarındaki yeşil alan içerisinde çukur kazmaya başladı. Bir süre soran çukurdan yoğun bir gaz çıktığını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TEHLİKELİ BOYUTTA KARBONMONOKSİT

AFAD ekiplerinin koruyucu elbiselerle ölçüm yaptıkları alanda açığa çıkan gazın tehlikeli boyutta karbonmonoksit olduğu belirlendi. Tespit sonrası çalışmaların durdurularak tehlike oluşturmaması açısından açılan çukur kapatıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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