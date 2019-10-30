Özel Bilgi Küpü Okulları’nda 29 Ekim Coşkusu

Konferans Salonu’nda yapılan tören, başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Barış Çakar’ın anlamlı sözlerinin ardından “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu”nda dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle tören devam etti. 29 Ekim; Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin korosu,Şahlanış Oratoryosu, Lise Oratoryo gösterileri, öğrencilerden Cumhuriyet Sözleri ve Anaokulu 6 yaş öğrencilerinin vals gösterileri ile heyecanla kutlandı. Öğrenci ve velilerin yoğun katılım sağladığı kutlamalar,hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nın söylenmesiyle sona ererken, öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

ŞENLİK HAVASINDA KUTLANDI

Törenin ardından, Bilgi Küpü Ailesi için özenle hazırlanan geleneksel Cumhuriyet Kokteyli, Müzik Öğretmenleri Kıvanç Ulutaş ve Osman Kılınçer’in öğrencilerle beraber hazırladığı müzik şöleni ile başladı.Yoğun katılım gösteren veliler ve öğrenciler Görsel Sanatlar Öğretmenleri Esin Bayhan ve Ali Saylam’ ın öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı resim sergisini gezdiler.Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıkların yer aldığı kokteylde Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Abanoz’un hazırladığı Efe Oyunu keyifle izlendi. Atabarı Geleneksel Halk Oyununa eşlik eden Kurucu Genel Müdür Kenan Demir ve Bilgi Küpü Öğretmenleri ile Cumhuriyet Bayramımız bir şenlik havasında kutlandı.