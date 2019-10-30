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Abdullah Karacan davasında keşif yapılacak

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U’ların katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Gerçekleşen davaya sanık S.U., SEGBİS yöntemiyle davaya katıldı. Avukat ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, kamera kayıtlarının iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından raporun beklenmesine ve sanık S.U’ların katılımıyla olay yerinde keşif yapılması için davayı ileriki bir tarihe erteledi.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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