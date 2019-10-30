Kültür Okulları'ndan Cumhuriyet'e yakışır kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. Yıl dönümü için Kültür Okulları konferans salonunda tören yapıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra başlayan törende Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrencilerin sergiledikleri gösteriler ise izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Halk oyunları, oratoryo, koro ve tiyatro gösterilerinin sergilendiği törenin sonunda öğrencilerin hep birlikte seslendirdikleri Atatürk Çocukları Marşı’na velilerinde eşlik etmesiyle duygu dolu anlar yaşandı.

CUMHURİYET YEMEĞİNE YOĞUN KATILIM

Kültür Okulları Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin girişimleri doğrultusunda Ramada Plaza’da düzenlenen Cumhuriyet Yemeğine öğrenciler yoğun katılım gösterdiler. 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yemek saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Lise Müdürü Murat Yağmur’un konuşmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde çok sevdiği Zeybek gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Yemeğe katılan öğrencilere Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk dağıtılırken gecenin sonunda öğrenci ve öğretmenler hep bir ağızdan 10. Yıl marşını söyleyerek geceyi noktaladılar.