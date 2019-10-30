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Cumhuriyet Bayramını iki gün kutladılar

Kocaeli’nin önde gelen girişimci iş kadını eğitimci Serpil Yılmaz tarafından 2017 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılan Gelecek Adası Eğitim Kurumları bünyesindeki Gelecek Adası Montessori Anaokulu, eğitimde uyguladığı eğitim ve öğretim sistemi ile kendi alanında Kocaeli’nin ilk ve tek okulu konumunda.
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Kocaeli’nin önde gelen  girişimci iş kadını Eğitimci Serpil Yılmaz tarafından 2017 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılan Gelecek Adası Eğitim Kurumları bünyesindeki Gelecek Adası Montessori Anaokulu, eğitimde uyguladığı eğitim ve öğretim sistemi ile kendi alanında Kocaeli’nin ilk ve tek okulu konumunda bulunuyor. Tamamen eğitim amaçlı yapılan ve dizayn edilen üç katlı binada hizmet veren Gelecek Adası Montessori Anaokulu’nda, okul öncesi 3-6 yaş arası çocuklara eğitim veriliyor.

ÇOCUKLARIN DOĞASINA UYGUN

Serpil Yılmaz "Montessori eğitimi ile çocukların keşif ve merak duygularını destekleyerek, onları kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan genç bireyler olarak hayata hazırlamak ilk hedefimiz. Deneyimli idarecilerimiz, tecrübeli Montessori eğitmenlerimizle çocukların eğitiminden öğretimine, sağlığından beslenmesine kadar her şeyin Montessori standartlarına ve en önemlisi çocukların doğasına uygun olması için gayret eden bir okuluz" dedi.

GÜZEL BİR KUTLAMA GERÇEKLEŞTİRDİK

Ayrıca konuşmasına devam eden Yılmaz, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yılında, okulumuzun 3-6 yaş arası çocuklarımız ve velilerimiz ile saat 12’de Merkez Bankası önünde başlayan coşkulu yürüyüşümüzde marşlarımız ve alkışlarımız eşliğinde güzel bir kutlama gerçekleştirdik. Yürüyüşümüzün sonunda Atatürk’e saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdirdik" diye konuştu.

FOTOĞRAF BÜYÜK ALKIŞ ALDI

30 Ekim günü, Derince 60 Evler mevkiinde bulunan Gelecek Adası Montessori Anaokulu bahçemizde velilerimizin de katılımıyla bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada çocuklarımız öğretmenler eşliğinde şiirler okudu, hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı seslendirildi ve yine çocuklar birer küple Atatürk’ü anlatan sözler söyleyerek Atatürk yapboz parçalarını birleştirdi. Ortaya çıkan Atatürk siluetinin bulunduğu fotoğraf büyük alkış aldı.

Bugün 14:41 TSİ - Eğitim

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