Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:23 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:32 TSİ

Yılmaz Uzuner son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın dayısının oğlu Yılmaz Uzuner, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. hayatını kaybeden Gölcük tersanesinden emekli Yılmaz Uzuner, son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Kavaklı Mahallesinde ikamet eden ve Gölcük Tersanesinden emekli Yılmaz Uzuner (65), kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Uzuner, Hüseyin Uzuner, Cengiz Uzuner'in kardeşleri, Nursel Uzuner ile evli, Seda, Selda, Begüm' ün babaları ve Caner Uzuner’in amcası olan Yılmaz Uzuner, eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da dayısının oğluydu. Uzuner’in cenazesi Gölcük Merkez Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP İl başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürer, CHP İzmit İlçe başkanı Hakan Çakar, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, yakınları ve sevenleri katıldı. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner’in cenazesi Ümmiye Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 15:23 TSİ - Yaşam

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başiskele'de rekor denemesi yapılacak mask
Başiskele'de rekor denemesi yapılacak
Saat 22:00'den sonra bunu sakın yapmayın! mask
Saat 22:00'den sonra bunu sakın yapmayın!
KOÜ'lü öğretim üyesi hayatını kaybetti mask
KOÜ'lü öğretim üyesi hayatını kaybetti
Mehmet Sertbaş vefat etti mask
Mehmet Sertbaş vefat etti
Meclis Üyesi Mehmet Baştan oğlunu evlendirdi mask
Meclis Üyesi Mehmet Baştan oğlunu evlendirdi
Sertbaş son yolculuğuna uğurlandı mask
Sertbaş son yolculuğuna uğurlandı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü mask
İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda mask
27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda
Körfez’de skandal iddia! mask
Körfez’de skandal iddia!
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü
Asker selamına tepki gösterdi! mask
Asker selamına tepki gösterdi!

GALERİ

Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor mask
8 aylık hamile eşi ve 5 yaşındaki kızını arıyor
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL