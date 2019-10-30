Yılmaz Uzuner son yolculuğuna uğurlandı

Gölcük Kavaklı Mahallesinde ikamet eden ve Gölcük Tersanesinden emekli Yılmaz Uzuner (65), kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Uzuner, Hüseyin Uzuner, Cengiz Uzuner'in kardeşleri, Nursel Uzuner ile evli, Seda, Selda, Begüm' ün babaları ve Caner Uzuner’in amcası olan Yılmaz Uzuner, eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da dayısının oğluydu. Uzuner’in cenazesi Gölcük Merkez Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP İl başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürer, CHP İzmit İlçe başkanı Hakan Çakar, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, yakınları ve sevenleri katıldı. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner’in cenazesi Ümmiye Köyü Mezarlığında toprağa verildi.