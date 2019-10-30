Gölcük Kavaklı Mahallesinde ikamet eden ve Gölcük Tersanesinden emekli Yılmaz Uzuner (65), kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Uzuner, Hüseyin Uzuner, Cengiz Uzuner'in kardeşleri, Nursel Uzuner ile evli, Seda, Selda, Begüm' ün babaları ve Caner Uzuner’in amcası olan Yılmaz Uzuner, eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da dayısının oğluydu. Uzuner’in cenazesi Gölcük Merkez Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP İl başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürer, CHP İzmit İlçe başkanı Hakan Çakar, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, yakınları ve sevenleri katıldı. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner’in cenazesi Ümmiye Köyü Mezarlığında toprağa verildi.
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Yılmaz Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın dayısının oğlu Yılmaz Uzuner, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. hayatını kaybeden Gölcük tersanesinden emekli Yılmaz Uzuner, son yolculuğuna uğurlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz