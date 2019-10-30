AKP’li başkanlar Ankara’da

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 2001 yılından itibaren AKP teşkilatlarında emek veren isimler ile ‘kucaklaşma’ adı altında başlatılan çalışma kapsamında eski ve yeni il başkanları genel merkeze davet edildi. İl başkanlarından kongre süreci ile ilgili destek isteneceği öğrenilirken, Erdoğan’ın eski il başkanlarından tecrübelerini yeni il başkanları ile paylaşmasını talep edeceği öne sürüldü.

Kocaelili başkanların da çağrıldığı toplantıya eski il başkanları İbrahim Karaosmanoğlu, Zeki Aygün, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan ve mevcut İl Başkanı Mehmet Ellibeş katılım gösterirken eski il başkanı Abdullah Eryarsoy ise cenaze nedeniyle katılım sağlamadı öne sürüldü. AKP Kocaeli kurucularından Nihat Ergün’ün ise davet edilip edilmediği bilinmiyor.