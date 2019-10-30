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Gebze’ye milyonluk lise geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işi için ihaleye çıktı. Açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 13 firma fiyat teklifinde bulundu. 5 bin metrekare binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olarak belirlendi.

SAYI 11’E ÇIKACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir tane daha hayata geçiriliyor. Yapım işine yakın zamanda başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını da Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binanın akademi liseye dönüştürülmesi yapım işi için ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma katılırken muhammen bedeli 3 milyon 597 bin 695 TL olan projeye en düşük teklifi 1 milyon 253 bin 323 TL ile Kayacan İnşaat firması yaptı.

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