Dinçel net konuştu: Sürekli oyunun içinde kalın!

2-0’lık Erbaaspor galibiyetinin ardından kendine gelen Kocaelispor bu maçı unuttu ve gözünü 99 kilometre uzaklıktaki Alemdağ ile oynayacakları maça çevirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını Alpaslan Türkeş Stadı’nda yaptığı antrenmanla sürdüren Yeşil Siyahlılarda teknik adam Selahaddin Dinçel sistemini yavaş yavaş futbolculara adapte etmeye çalışırken, futbolcularından 90 dakika boyunca oyunun içinde kalmalarını istiyor.

TOPU KAYBETTİĞİN ANDA KAZAN!

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Dinçel takımı 4’e ayırdı ve dar alan oynattı. Dinçel’in futbolcularından istediği önemli hususlardan birisi, topu kaybettikleri anda bölgesel yüzde yüz baskı ile topu kazanmak ve oyun setine kısa sürede adapte olmak. Futbolcular da bu istek karşısında elinden geleni yaptı. Dar alan oyununun ardından takım tekrardan üçe ayrıldı. Hücumcular ve savunmacılar arasındaki mücadelede ofans oyuncuları prese dayalı bir oyun ortaya koydu.

BU SEZON İLK PEŞİNDE

Pazar günü 13.30’da başlayacak olan maçta cezalı olan Mesut’un yerine Serdar Ümit’in sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Rakiplerin de puan kaybedebileceği bir hafta olabileceği düşünülürken, Kocaelispor’un, sahasında yenilmeyen ve 4 maçta topladığı 10 puanla dikkat çeken Alemdağ karşısında kazanıp hem rakibine bu sezon sahasındaki ilki yenilgiyi tattırmak hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor.