Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli. Kocaelispor taraftarına ayrılan yer ise kanunen 65 taraftardı. Bu rakamın arttırılması için çabalar devam ediyordu. Yapılan girişimlerin ardından kontenjan yüzde 5’ten 10’a çıkarıldı. Böylece Yeşil Siyahlılar 130 taraftar ile deplasman tribünündeki yerini alacak.
Bugün 15:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:58 TSİ
Kontenjan yüzde 10’a çıktı
Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz