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Kontenjan yüzde 10’a çıktı

Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli.
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Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli. Kocaelispor taraftarına ayrılan yer ise kanunen 65 taraftardı. Bu rakamın arttırılması için çabalar devam ediyordu. Yapılan girişimlerin ardından kontenjan yüzde 5’ten 10’a çıkarıldı. Böylece Yeşil Siyahlılar 130 taraftar ile deplasman tribünündeki yerini alacak.

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