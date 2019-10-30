Ramazan Sarı’dan Dünya üçüncülüğü geldi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde ilimiz sporcularından Ramazan Sarı, Amerikalı rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

AMERİKALI’YI YENDİ

Türkiye'yi 79 kiloda temsil eden Sarı, Japon ve Ermeni rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Finale kalma mücadelesinde Gürcü rakibi Gaphrindashvili’ye yenilen sporcumuz bronz madalya için repesajdan gelen ABD’li Muhammed Mustafa McBryde ile karşılaştı. Maçın ikinci devresinde rakibine karşı çok üstün güreşen Ramazan Sarı, karşılaşmadan 8-3 galip ayrılarak şampiyonadaki ilk madalyayı Türk kafilesine getirmiş oldu.