Gürcistan’da faaliyet gösteren Okinawakan Spor Kulübü’nün antrenör olan Yoldaş, Türkiye ve Gürcistan arasında da sağlam bir karate bağı da kurdu. Okinawakan Kulübü Başkanı Murat Binaliev ve Acara Bölgesi Karate Federasyonu Başkanı Gocha Surmenidze, Halit Yoldaş’ı konuk ettikleri için çok memnun olduğunu belirtti ve Yoldaş’ın bilgi birikiminden en iyi şekilde faydalanacaklarını ifade etti. Halit Yoldaş ise samimiyetlerinden ve iyi niyetlerinden ötürü Surmenidze ve Binaliev’e teşekkür ederek hedefinin karate sporunun gelişmesine katkıda bulunmak ve küçük yaştaki çocukları spora adapte etmek olduğunu belirtti.
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Halit Yoldaş, Gürcistan’da antrenör oldu
İlimizin ve ülkemizin önemli karate ustaları arasında yer alan Halit Yoldaş, Gürcistan’dan döndü. Burada bir dizi ziyaret gerçekleştiren Yoldaş yeni bir projeyi de İzmit’e getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz