Hoş geldin Şemsettin Ali

İlimizin başarılı kalecilerinden, yeni sezona 5’te 5 ile lige başlayan ve bu süreçte sadece 1 gol yiyen Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Arifiyespor’’un file bekçisi Kadir Kürşat Duydu baba oldu. Beyza Hanım ile evli olan Kadir Kürşat bebeklerine Şemsettin Ali ismini verdi. 50 cm. boyunda 3.310 kilo ağırlığında dünyaya gelen Şemsettin Ali bebeğin sağlığının çok iyi olduğu ifade edildi.

ŞÜKÜRLER OLSUN

Kadir Kürşat açıklamasında “Allah’ıma şükürler olsun ki Şemsettin Ali’mizi bizlere bağışladı. Vatana, millete hayırlı bir evlat olması için annesi Beyza Hanım ve ben elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konak Hastanesi’ne doktorumuz Erkan Türköz’e çok teşekkür ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum” dedi.