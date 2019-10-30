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Çardak: Gülleri ile sonuna kadar DEVAM!

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak genç teknik adam Taner Gülleri ile ilgili olarak “Yönetim olarak yeni başladık. Sabrettik ve başarı da gelmeye başlıyor. Taner hocamıza da güveniyoruz ve sonuna kadar devam ediyoruz” dedi.
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Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak genç teknik adam Taner Gülleri ile ilgili olarak “Yönetim olarak yeni başladık. Sabrettik ve başarı da gelmeye başlıyor. Taner hocamıza da güveniyoruz ve sonuna kadar devam ediyoruz” dedi.

İSTİFA ETTİ… YÖNETİM KABUL ETMEDİ…

3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, teknik patron Taner Gülleri ile sezona istediği gibi başlangıç yapamamıştı. Kırmızı Siyahlıların sorguladığı Taner Gülleri’ye yönetim kurulu ve başkan Hüseyin Çardak tam destek verdi. Üç hafta önce Karacabey deplasmanında alınan 4-0’lık yenilgi sonrasında yönetime ‘İsterseniz hemen istifa ederim’ diyen Taner Gülleri’ye yönetim kurulu “Devam et hocam, arkandayız” mesajı vermişti. Osmaniye iç saha ve Cumartesi günü de İstanbul Modafen’denyine uzatmadaki golle geçen 2 galibiyetbir anda suların durulmasına neden oldu.

İSTESE DE İSTEMESE DE

Karacabey deplasmanı öncesinde gazetemize açıklamada bulunan başkan Hüseyin Çardak, 4-0’lık deplasman yenilgisine rağmen hocanın arkasında dururken, sözünü de tuttu ve şimdi derin bir nefes aldı. Taner Gülleri ve talebeleri, başkan Çardak’ı mahcup etmezken, Başkan Çardak “Sözümüzün arkasında durduk ve hocamız da sahada gerekeni yaptı. Çardak “Gölcükspor ayak oyunlarına gelmez. Biz istikrardan yanayız. Takımın uyum süreci tamamlandı. Bundan sonra hep kazanmak istiyoruz. Ama iki galibiyetle de bir şey bitmez. Bu maçları geride bıraktık, kazanmaya devam etmeliyiz. Hocamız istese de, istemese de, sezon sonuna kadar beraber devam ediyoruz” dedi.

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