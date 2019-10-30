Raketler Cumhuriyet için çalıştı!

Gölcük Belediyesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Güzergâh İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Masa Tenisi Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası 109 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

YOĞUN İLGİ

17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya ilgi yoğun olurken, her yaştan toplam 109 masa tenisçi organizasyonda yer aldı.TurnuvayıGölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Güzergah İzcilik Kulübü Başkanı Metin Doruklu, Gölcük Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Murat Aydoğdu ile birlikte çok sayıda seyirci takip etti.Minikler ve Büyükler kategorilerinde yapılan karşılaşmalar büyük çekişmeye ve heyecana sahne oldu.

DERECELER

MİNİKLER

1.Ahmet Emir Çelik

2.Işıl Çetinkaya

3.Harun Can

BÜYÜKLER

1. Arif Ercenik

2. Erdoğan Elmas

3. Ata Tonguç